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Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.
Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы
  • РИА Новости

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперёд, отдав им серебро и кубок. Состав армейского клуба самый слабый за последние годы: это не команда времён Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Она также подчеркнула, что ЦСКА не сможет завоевать Суперкубок России.

Под руководством Владимира Федотова армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Игра за Суперкубок состоится в Казани 15 июля.

В суперфинале Кубка России ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». «Зенит» является действующим чемпионом страны.

Ранее Салихова высказалась о результатах «Ростова» в сезоне-2022/23.

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