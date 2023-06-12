Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о результатах «Ростова» в сезоне-2022/23.

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В заключительном туре РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:4.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина с 53 очками остались на четвёртом месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России.

«Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне и установил рекорд РПЛ. По 13 пенальти за сезон били «Крылья Советов» (2004) и «Краснодар» (2021/22).

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