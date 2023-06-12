Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о результатах «Ростова» в сезоне-2022/23.
Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства
  • РИА Новости

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В заключительном туре РПЛ «Ростов» уступил ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:4.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина с 53 очками остались на четвёртом месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России.

«Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне и установил рекорд РПЛ. По 13 пенальти за сезон били «Крылья Советов» (2004) и «Краснодар» (2021/22).

Ранее в федерации футбола Армении заявили, что у Байрамяна повреждение одной из мышц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить