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Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду за национальную команду.
Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии
  • AP

«Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он пример для португальского футбола и пример для страны», — сказал тренер.

Португалия в квалификации чемпионата Европы — 2024 обыграла Исландию со счётом 1:0. Единственный гол забил Роналду на 89-й минуте. После матча он попал в Книгу рекордов Гиннесса, став первым среди футболистов, который провёл 200 матчей в составе национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

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