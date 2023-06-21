Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду за национальную команду.

«Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он пример для португальского футбола и пример для страны», — сказал тренер.

Португалия в квалификации чемпионата Европы — 2024 обыграла Исландию со счётом 1:0. Единственный гол забил Роналду на 89-й минуте. После матча он попал в Книгу рекордов Гиннесса, став первым среди футболистов, который провёл 200 матчей в составе национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса.