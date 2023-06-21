Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии
- AP
«Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он пример для португальского футбола и пример для страны», — сказал тренер.
Португалия в квалификации чемпионата Европы — 2024 обыграла Исландию со счётом 1:0. Единственный гол забил Роналду на 89-й минуте. После матча он попал в Книгу рекордов Гиннесса, став первым среди футболистов, который провёл 200 матчей в составе национальной сборной.
Ранее сообщалось, что Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса.