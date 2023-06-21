Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой гол в 200-м матче за национальную команду.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом — я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо», — сказал Роналду в эфире RTP.

Португалия в квалификации чемпионата Европы — 2024 обыграла Исландию со счётом 1:0. Единственный гол забил Роналду на 89-й минуте. После матча он попал в Книгу рекордов Гиннесса, став первым среди футболистов, кто провёл 200 матчей в составе национальной сборной.

Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной.