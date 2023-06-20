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МОК: вопрос санкций в отношении главы ОКР Позднякова будет рассмотрен позже

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не подвергся санкциям.
МОК: вопрос санкций в отношении главы ОКР Позднякова будет рассмотрен позже
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Вернёмся к этому вопросу позднее, но Поздняков не член МОК. Мы сейчас работаем над тем, что касается белорусских и российских спортсменов», — цитирует Адамса РИА Новости.

Он подчеркнул, что «сейчас важно решить именно по спортсменам, а не по официальным лицам».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Поздняков является пятикратным олимпийским чемпионом по фехтованию. 49-летний спортивный чиновник возглавляет ОКР с мая 2018 года. В 2019-м он был включен в комиссию МОК по олимпийской программе. Поздняков — полковник Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее Поздняков назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах.

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