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Агент Голдобина: форвард подписал контракт с ХК «Спартак»

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Сергей Исаков, агент Николая Голдобина, подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в московском хоккейном клубе «Спартак».
Агент Голдобина: форвард подписал контракт с ХК «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Контракт подписан, но его ещё не передали в «Спартак». Поэтому можно сказать, что клуб ещё его не зарегистрировал», — цитирует Исакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, контракт пока находится у юристов на проверке точности всех данных.

«В течение двух-трех дней если передадим — значит, передадим», — сказал Исаков.

По информации СМИ, российский нападающий заключил двухлетнее соглашение с московским клубом.

Голдобин в сезоне-2022/23 в составе магнитогорского «Металлурга» в 70 матчах набрал 38 (21 гола + 17 результативных передач) очков. 27-летний форвард принял участие в Матче звёзд КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.

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