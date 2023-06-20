Агент Голдобина: форвард подписал контракт с ХК «Спартак»

Сергей Исаков, агент Николая Голдобина, подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в московском хоккейном клубе «Спартак».

«Контракт подписан, но его ещё не передали в «Спартак». Поэтому можно сказать, что клуб ещё его не зарегистрировал», — цитирует Исакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, контракт пока находится у юристов на проверке точности всех данных.

«В течение двух-трех дней если передадим — значит, передадим», — сказал Исаков.

По информации СМИ, российский нападающий заключил двухлетнее соглашение с московским клубом.

Голдобин в сезоне-2022/23 в составе магнитогорского «Металлурга» в 70 матчах набрал 38 (21 гола + 17 результативных передач) очков. 27-летний форвард принял участие в Матче звёзд КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.