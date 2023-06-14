«Спартак» подписал контракт с хоккеистом Галимовым на два года
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Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года, сообщается в Telegram-канале красно-белых.
Форвард выступал за московскую команду в сезоне-2019/20. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 73 матча за нижнекамский «Нефтехимик», забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.
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