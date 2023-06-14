«Спартак» подписал контракт с хоккеистом Галимовым на два года

Столичный «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года, сообщается в Telegram-канале красно-белых.

Форвард выступал за московскую команду в сезоне-2019/20. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 73 матча за нижнекамский «Нефтехимик», забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее хоккейный клуб «Динамо» поздравил российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.