Дина и Арина Аверины получили дипломы МГИМО

Российские гимнастки Дина и Арина Аверина получили дипломы МГИМО по программам профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

«Мне очень приятно лично поздравить всех вас с окончанием очередного важного этапа в вашей жизни. Теперь вы не просто являетесь неотъемлемой частью большой олимпийской семьи, но и её кадровым активом», — цитирует пресс‑служба ОКР президента организации Станислава Позднякова, принявшего участие в церемонии вручения дипломов.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Ирина Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.