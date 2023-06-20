Дина и Арина Аверины получили дипломы МГИМО
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«Мне очень приятно лично поздравить всех вас с окончанием очередного важного этапа в вашей жизни. Теперь вы не просто являетесь неотъемлемой частью большой олимпийской семьи, но и её кадровым активом», — цитирует пресс‑служба ОКР президента организации Станислава Позднякова, принявшего участие в церемонии вручения дипломов.
Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.
Ранее Ирина Винер назвала Арину Аверину настоящим лидером сборной России по художественной гимнастике.