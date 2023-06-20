Роналду — о чемпионате Саудовской Аравии: трансферы говорят сами за себя

Португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Чемпионат прекрасен. Люди неправильно судили о нём, но трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забить больше голов. Рекорды являются моей мотивацией играть на высоком уровне», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной Португалии.