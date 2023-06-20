В «Реал Сосьедад» назвали слухами новости о попадании Тикнизяна в шорт-лист

В пресс-службе «Реал Сосьедад» опровергли информацию о попадании защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в шорт-лист клуба.

«Тикнизян находится в шорт-листе клуба? Нам очень жаль, но «Реал Сосьедад» не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ», — цитирует представителя клуба «СЭ».

В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не получали предложений по Тикнизяну.