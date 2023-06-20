Олейник дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Казани

Бывший боец UFC Алексей Олейник подписал контракт на поединок по правилам бокса.

«Первый бой в 20-х числах августа, на Кубке Казанского кремля. Профессиональный бой по боксу. Сумма — 10 млн рублей за пять боёв», — сказал Олейник на открытой тренировке в Москве.

45-летний боец отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки. На счету россиянина — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

В своём последнем бою в рамках организации Олейник уступил шведу Илиру Латифи на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Олейник не собирается завершать карьеру.