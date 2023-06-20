Олейник дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Казани
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«Первый бой в 20-х числах августа, на Кубке Казанского кремля. Профессиональный бой по боксу. Сумма — 10 млн рублей за пять боёв», — сказал Олейник на открытой тренировке в Москве.
45-летний боец отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки. На счету россиянина — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.
В своём последнем бою в рамках организации Олейник уступил шведу Илиру Латифи на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Олейник не собирается завершать карьеру.