Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты
- Gettyimages.ru
- © Fran Santiago - UEFA /
В национальной команде игрок должен был заменить травмированного Адриена Рабьо. Из-за этого он отложил свой медовый месяц, который был запланирован на эти даты.
Сборная Франции провела два матча в рамках квалификации чемпионата Европы — 2024 с командами Гибралтара (3:0) и Греции (1:0). Камара не сыграл ни одной минуты в этих встречах.
Ранее сообщалось, что медведь выбран маскотом Евро-2024 по футболу в Германии.