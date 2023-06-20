Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты

Полузащитник «Астон Вилла» Бубакар Камара перенёс своё свадебное путешествие из-за неожиданного вызова в сборную Франции.

В национальной команде игрок должен был заменить травмированного Адриена Рабьо. Из-за этого он отложил свой медовый месяц, который был запланирован на эти даты.

Сборная Франции провела два матча в рамках квалификации чемпионата Европы — 2024 с командами Гибралтара (3:0) и Греции (1:0). Камара не сыграл ни одной минуты в этих встречах.

Ранее сообщалось, что медведь выбран маскотом Евро-2024 по футболу в Германии.