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Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты

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Полузащитник «Астон Вилла» Бубакар Камара перенёс своё свадебное путешествие из-за неожиданного вызова в сборную Франции.
Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago - UEFA /

В национальной команде игрок должен был заменить травмированного Адриена Рабьо. Из-за этого он отложил свой медовый месяц, который был запланирован на эти даты.

Сборная Франции провела два матча в рамках квалификации чемпионата Европы — 2024 с командами Гибралтара (3:0) и Греции (1:0). Камара не сыграл ни одной минуты в этих встречах.

Ранее сообщалось, что медведь выбран маскотом Евро-2024 по футболу в Германии.

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