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Медведь выбран маскотом Евро-2024 по футболу в Германии

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о талисмане чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии на своём официальном сайте.
Медведь выбран маскотом Евро-2024 по футболу в Германии
  • AP
  • © Michael Sohn

«Талисман отдаёт дань уважения популярной детской игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах, но команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

Ранее гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024.

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