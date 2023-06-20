Гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024
Игра группы B на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дидье Дешама.
У команды Франции мяч забил Килиан Мбаппе на 55-й минуте.
Франция с 12 очками занимает первое место в группе. Греция (шесть) располагается на пятом месте.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
Украина — Мальта — 1:0,
Финляндия — Сан-Марино — 6:0,
Северная Ирландия — Казахстан — 0:1,
Турция — Уэльс — 2:0,
Израиль — Андорра — 2:1,
Ирландия — Гибралтар — 3:0,
Словения — Дания — 1:1,
Беларусь — Косово — 2:1,
Англия — Северная Македония — 7:0,
Швейцария — Румыния — 2:2.
Ранее национальная команда Армении по футболу обыграла латвийскую сборную в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.