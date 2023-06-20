Гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024

Сборная Франции на своём поле нанесла поражение команде Греции в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы B на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Дидье Дешама.

У команды Франции мяч забил Килиан Мбаппе на 55-й минуте.

Франция с 12 очками занимает первое место в группе. Греция (шесть) располагается на пятом месте.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

Украина — Мальта — 1:0,

Финляндия — Сан-Марино — 6:0,

Северная Ирландия — Казахстан — 0:1,

Турция — Уэльс — 2:0,

Израиль — Андорра — 2:1,

Ирландия — Гибралтар — 3:0,

Словения — Дания — 1:1,

Беларусь — Косово — 2:1,

Англия — Северная Македония — 7:0,

Швейцария — Румыния — 2:2.

Ранее национальная команда Армении по футболу обыграла латвийскую сборную в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.