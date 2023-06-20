Девушка Куртуа: люди только и ждали возможности унизить тебя

Модель Мишель Герциг, девушка вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировала конфликт игрока с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

«Мне жаль слышать эти слухи, которые распространяют люди, ждавшие возможности унизить или навредить тебе. Эти люди не понимают, что ты — воплощение футбола высокого качества. Настоящий лидер, настоящая легенда», — написала девушка в соцсетях.

Куртуа оставил расположение сборной Бельгии накануне матча квалификации Евро-2024 с Эстонией. Доменико Тедеско связал отъезд футболиста с обидой на то, что голкиперу не досталась капитанская повязка.

Ранее Куртуа заявил, что быть капитаном национальной команды — это не временное и не случайное решение.