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Девушка Куртуа: люди только и ждали возможности унизить тебя

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Модель Мишель Герциг, девушка вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировала конфликт игрока с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.
Девушка Куртуа: люди только и ждали возможности унизить тебя
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«Мне жаль слышать эти слухи, которые распространяют люди, ждавшие возможности унизить или навредить тебе. Эти люди не понимают, что ты — воплощение футбола высокого качества. Настоящий лидер, настоящая легенда», — написала девушка в соцсетях.

Куртуа оставил расположение сборной Бельгии накануне матча квалификации Евро-2024 с Эстонией. Доменико Тедеско связал отъезд футболиста с обидой на то, что голкиперу не досталась капитанская повязка.

Ранее Куртуа заявил, что быть капитаном национальной команды — это не временное и не случайное решение.

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