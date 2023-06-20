Спортивный директор «Рубина» Сафонов: через пять лет мы должны стать чемпионами РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что казанский клуб должен стать чемпионом России через пять лет.

«Цель «Рубина» на ближайший сезон и на следующие пять лет? Через пять лет мы должны стать чемпионами. (Смеётся.) Будем стараться», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».

Он также подчеркнул, что глобальной задачей клуба является стать грандом российского футбола.

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ.