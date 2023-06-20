Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Спортивный директор «Рубина» Сафонов: через пять лет мы должны стать чемпионами РПЛ

Короткая ссылка
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что казанский клуб должен стать чемпионом России через пять лет.
Спортивный директор «Рубина» Сафонов: через пять лет мы должны стать чемпионами РПЛ
  • РИА Новости

«Цель «Рубина» на ближайший сезон и на следующие пять лет? Через пять лет мы должны стать чемпионами. (Смеётся.) Будем стараться», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».

Он также подчеркнул, что глобальной задачей клуба является стать грандом российского футбола.

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить