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Романо: «Манчестер Сити» близок к оформлению трансфера Ковачича

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вопрос о переходе хорватского полузащитника в «Манчестер Сити» выглядит решённым.

По информации источника, сторонам осталось уладить последние детали. 

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за синих во всех турнирах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник Кайл Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити».

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