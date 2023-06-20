Романо: «Манчестер Сити» близок к оформлению трансфера Ковачича

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вопрос о переходе хорватского полузащитника в «Манчестер Сити» выглядит решённым.

По информации источника, сторонам осталось уладить последние детали.

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за синих во всех турнирах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник Кайл Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити».