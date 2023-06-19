Романо: Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер может продлить контракт с английским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, представители клуба и агенты футболиста ведут переговоры о продолжении сотрудничества.

В составе английской команды игрок завоевал требл в сезоне-2022/23, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Всего за английский клуб он провёл 39 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит «Манчестер Сити» за Уолкера около €30 млн.