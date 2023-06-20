Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» хочет заполучить Кокорина

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что турецкий клуб планирует приобрести российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя соглашение — или разорвут с выплатой контракта», — цитирует Гаргаева «Чемпионат».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину.