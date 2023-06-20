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Meu Timao: «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» €6 млн за трансфер Мантуана

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Стало известно, сколько «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» за переход полузащитника Густаво Мантуана.
Meu Timao: «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» €6 млн за трансфер Мантуана
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Meu Timao, «Коринтианс» хочет получить €6 млн за оставшиеся у бразильского клуба 40% прав на Мантуана.

«Зенит» арендовал Мантуана у клуба «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Бразилец в 27 матчах забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3 млн.

14 июня в «Зените» сообщили о выкупе Мантуана у «Коринтианса».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт по схеме «2 + 1».

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