Fotomac: «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт по схеме «2 + 1»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе».

По информации Fotomac, турецкий клуб готов предложить игроку двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата Кузяева составит от €1,8 до €2,2 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в Турции подтвердили информацию об интересе «Бешикташа» к Кузяеву.