В Турции подтвердили информацию об интересе «Бешикташа» к Кузяеву

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме сообщил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Да, он находится в шорт-листе «Бешикташа». Но не более. Это не серьёзный интерес, учитывая цену футболиста», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €10 млн.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что хотел бы видеть в клубе Кузяева.