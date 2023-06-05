Черчесов: Кузяев — единственный российский футболист, которого я бы хотел видеть в «Ференцвароше»
- РИА Новости
«Он и любой другой футболист должен своё решение принимать, надо один раз доходчиво объяснить, положить на стол не цифры, а перспективы и оставить человека в покое. Я дал согласие, что этот игрок нас усилит», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» попробует подписать Кузяева.