Черчесов: Кузяев — единственный российский футболист, которого я бы хотел видеть в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что хотел бы видеть в клубе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Он и любой другой футболист должен своё решение принимать, надо один раз доходчиво объяснить, положить на стол не цифры, а перспективы и оставить человека в покое. Я дал согласие, что этот игрок нас усилит», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» попробует подписать Кузяева.