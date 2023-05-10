Черчесов заявил, что «Ференцварош» попробует подписать Кузяева

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе венгерского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Если Далер действительно хочет уйти из петербургского клуба, то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим ему отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

По словам тренера, «Ференцварош» попробует подписать Кузяева.

«Когда есть шанс заполучить такого футболиста, то пройти мимо него тяжело. Понятно, что «Ференцварош» не в первом ряду, но мы попробуем», — заявил он.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Ференцварош» в 34-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу.