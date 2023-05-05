«Ференцварош» Черчесова в 34-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу

«Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии по футболу сезона-2022/23.

«Кечкемет», ближайший преследователь команды из Будапешта, в матче 30-го тура потерпел поражение от «Гонведа» со счётом 0:1. Таким образом, «Ференцварош» стал недосягаем для основного конкурента в борьбе за золотые медали.

«Фроди» с 60 очками лидирует в чемпионате. «Кечкемет» (51) занимает второе место.

«Ференцварош» в пятый раз подряд и 34-й в истории стал чемпионом Венгрии.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Далеру Кузяеву.