«Ференцварош» Черчесова в 34-й раз стал чемпионом Венгрии по футболу
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«Кечкемет», ближайший преследователь команды из Будапешта, в матче 30-го тура потерпел поражение от «Гонведа» со счётом 0:1. Таким образом, «Ференцварош» стал недосягаем для основного конкурента в борьбе за золотые медали.
«Фроди» с 60 очками лидирует в чемпионате. «Кечкемет» (51) занимает второе место.
«Ференцварош» в пятый раз подряд и 34-й в истории стал чемпионом Венгрии.
Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Далеру Кузяеву.