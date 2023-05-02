В «Ференцвароше» назвали слухами интерес клуба к Кузяеву
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«Не могу ничего сказать о такого рода трансферных слухах или конкретных игроках. Мы не комментируем такие вещи. Так что не могу ничего сказать о Кузяеве», — цитирует Хайналя «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 30-летний хавбек провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева.