СЭ: «Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в венгерском «Ференцвароше».

По информации «Спорт-Экспресс», в услугах игрока лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева.