СЭ: «Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева
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По информации «Спорт-Экспресс», в услугах игрока лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.
В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева.