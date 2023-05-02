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СЭ: «Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в венгерском «Ференцвароше».
СЭ: «Ференцварош» заинтересован в подписании Кузяева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации «Спорт-Экспресс», в услугах игрока лично заинтересован главный тренер команды Станислав Черчесов.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева.

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