Football Espana: упавшего с лошади футболиста ПСЖ Рико перевели в обычную палату

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико переведён из реанимации в обычную палату.

Игрок находился в реанимации в течение трёх недель, сообщает Football Espana.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца с серьёзной черепно-мозговой травмой доставили в больницу на вертолёте.

7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что Рико был выведен из искусственной комы.