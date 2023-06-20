Football Espana: упавшего с лошади футболиста ПСЖ Рико перевели в обычную палату
- AP
Игрок находился в реанимации в течение трёх недель, сообщает Football Espana.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца с серьёзной черепно-мозговой травмой доставили в больницу на вертолёте.
7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что Рико был выведен из искусственной комы.