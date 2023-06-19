Telecinco: вратарь ПСЖ Рико вышел из комы
- Gettyimages.ru
Как сообщает Telecinco, после выхода из комы Рико снова перестали давать успокоительные препараты.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе Энрике подпишет контракт с ПСЖ.