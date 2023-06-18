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L'Équipe: на следующей неделе Энрике подпишет контракт с ПСЖ

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить ПСЖ на следующей неделе.
L'Équipe: на следующей неделе Энрике подпишет контракт с ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L'Équipe, специалист подпишет контракт с парижским клубом на следующей неделе.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании. Он покинул национальную команду в декабре 2022 года.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что Энрике является основным кандидатом на должность главного тренера «Наполи». Позже испанский специалист дал понять руководству неаполитанцев, что у него уже есть соглашение с другим клубом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Артете стать главным тренером клуба.

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