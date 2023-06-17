RMC Sport: ПСЖ предложил Артете стать главным тренером клуба
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Как сообщает RMC Sport, после отказа Юлиана Нагельсмана у парижан есть четыре главных кандидата на пост главного тренера.
По информации источника, первым из них является наставник «Арсенала» Микель Артета. Также французский клуб по-прежнему интересуется Тьяго Моттой, работающим в «Болонье», и бывшим главным тренером сборной Испании Луисом Энрике.
Контракт Галтье с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего француза парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок страны, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Нагельсман является приоритетным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ.