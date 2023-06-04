L'Équipe: Нагельсман является приоритетным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман может возглавить «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает L'Équipe, руководство парижского клуба скоро начнёт обсуждать условия сотрудничества с Нагельсманом, который может прийти на смену Кристофу Галтье.

По информации источника, немецкий специалист является приоритетной целью ПСЖ.

Контракт Галтье с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего француза парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок страны, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Галтье покинет ПСЖ после заключительного матча сезона.