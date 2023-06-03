Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

L'Équipe: Галтье покинет ПСЖ после заключительного матча сезона

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» объявит об уходе главного тренера Кристофа Галтье после матча заключительного, 38-го тура Лиги 1 с «Клермоном».
L'Équipe: Галтье покинет ПСЖ после заключительного матча сезона
  • AP

Как сообщает L'Équipe, в ближайшие дни парижский клуб ускорит процесс поиска нового главного тренера.

Контракт Галтье с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего француза парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок страны, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча ПСЖ с «Клермоном» состоится в субботу, 3 июня. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью согласился возглавить ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить