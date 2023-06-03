L'Équipe: Галтье покинет ПСЖ после заключительного матча сезона

«Пари Сен-Жермен» объявит об уходе главного тренера Кристофа Галтье после матча заключительного, 38-го тура Лиги 1 с «Клермоном».

Как сообщает L'Équipe, в ближайшие дни парижский клуб ускорит процесс поиска нового главного тренера.

Контракт Галтье с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего француза парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок страны, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча ПСЖ с «Клермоном» состоится в субботу, 3 июня. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью согласился возглавить ПСЖ.