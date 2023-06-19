Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла со стороны соперника.

Игрок подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры, судьи, со своей стороны, не предприняли никаких действий, говорится в заявлении сборной.

Новозеландцы вели в счёте 1:0 после первого тайма товарищеского матча. Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.

15 июня президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет главой комитета организации по борьбе с расизмом.

Ранее «Валенсия» отреагировала на обвинения в расизме от футболиста «Реала» Родриго.