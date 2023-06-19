Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды

Короткая ссылка
Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла со стороны соперника.
Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды
  • Gettyimages.ru

Игрок подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры, судьи, со своей стороны, не предприняли никаких действий, говорится в заявлении сборной. 

Новозеландцы вели в счёте 1:0 после первого тайма товарищеского матча. Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.

15 июня президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор станет главой комитета организации по борьбе с расизмом.

Ранее «Валенсия» отреагировала на обвинения в расизме от футболиста «Реала» Родриго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить