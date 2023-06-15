«Валенсия» потребовала извинений от футболиста «Реала» Родриго из-за обвинений в расизме
- AP
- © Manu Fernandez
Как сообщает Football Espana, в клубе назвали его слова категорически ложными. Также клуб может подать судебный иск, если Родриго не откажется от своих заявлений.
21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом.