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«Барселона» объявила о переходе 18-летнего защитника Файе

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Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе центрального защитника Микаила Файе из загребской «Кустошии», выступающей во второй по силе лиге Хорватии.
«Барселона» объявила о переходе 18-летнего защитника Файе
  • Gettyimages.ru

Футболист проходит медобследование, после которого подпишет контракт до июня 2027 года с отступными в размере €400 млн, сообщается на сайте «Барсы».

В сезоне-2022/23 защитник провёл 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил один мяч. 

«Кустошия» заняла предпоследнее место во втором по рангу дивизионе Хорватии в сезоне-2022/2023. Каталонцы стали чемпионами Испании.

Ранее нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что сейчас стал следить за своим питанием.

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