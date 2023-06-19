«Барселона» объявила о переходе 18-летнего защитника Файе

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе центрального защитника Микаила Файе из загребской «Кустошии», выступающей во второй по силе лиге Хорватии.

Футболист проходит медобследование, после которого подпишет контракт до июня 2027 года с отступными в размере €400 млн, сообщается на сайте «Барсы».

В сезоне-2022/23 защитник провёл 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил один мяч.

«Кустошия» заняла предпоследнее место во втором по рангу дивизионе Хорватии в сезоне-2022/2023. Каталонцы стали чемпионами Испании.

Ранее нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что сейчас стал следить за своим питанием.