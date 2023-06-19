«Барселона» объявила о переходе 18-летнего защитника Файе
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Футболист проходит медобследование, после которого подпишет контракт до июня 2027 года с отступными в размере €400 млн, сообщается на сайте «Барсы».
В сезоне-2022/23 защитник провёл 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил один мяч.
«Кустошия» заняла предпоследнее место во втором по рангу дивизионе Хорватии в сезоне-2022/2023. Каталонцы стали чемпионами Испании.
Ранее нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что сейчас стал следить за своим питанием.