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Дембеле: у меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что сейчас стал следить за своим питанием.
Дембеле: у меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры
  • Gettyimages.ru

«Раньше все говорили, что я питаюсь пиццей и бургерами. Это ложь. У меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры. Теперь у меня есть диетолог», — цитирует Дембеле Marca.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Усман Дембеле высказался о возможном уходе в ПСЖ.

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