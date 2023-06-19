Дембеле: у меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что сейчас стал следить за своим питанием.

«Раньше все говорили, что я питаюсь пиццей и бургерами. Это ложь. У меня были травмы не потому, что я ел пиццу и бургеры. Теперь у меня есть диетолог», — цитирует Дембеле Marca.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Усман Дембеле высказался о возможном уходе в ПСЖ.