Футболист «Балтики» Лазарев рассказал, как в академии ЦСКА Головин отправлял его за чипсами

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал, как хавбек «Монако» Александр Головин отправлял его за чипсами, выступая в академии ЦСКА.

«Жил в интернате вместе с Головиным. Ему было 17 лет, а мне — 11. Я поражался насколько он техничный игрок. Как человек Головин запомнился простым пацаном. Часто гонял меня за чипсами в магазин», — приводит слова Лазарева Metaratings.

В прошедшем сезоне Головин забил восемь мячей и отдал семь результативных передач в 34 матчах Лиги 1. Также полузащитник совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора. Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин не собирается уходить из «Монако».