Головин не собирается уходить из «Монако»

Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник продолжит играть за «Монако» в сезоне-2023/24.

«Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в данный момент хавбек сборной России находится в отпуске. Клюев дал понять, что Головин был сильно расстроен непопаданием «Монако» в еврокубки.

«Саша — максималист. Всегда говорил, что он хочет играть в еврокубках», — добавил Клюев.

Головин в 45 матчах за «Монако» забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 27-летний россиянин продлил контракт с французской командой до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min.