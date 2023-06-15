Головин не собирается уходить из «Монако»
- AFP
- © JEAN-FRANCOIS MONIER
«Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
По его словам, в данный момент хавбек сборной России находится в отпуске. Клюев дал понять, что Головин был сильно расстроен непопаданием «Монако» в еврокубки.
«Саша — максималист. Всегда говорил, что он хочет играть в еврокубках», — добавил Клюев.
Головин в 45 матчах за «Монако» забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 27-летний россиянин продлил контракт с французской командой до 2026 года.
Ранее сообщалось, что Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min.