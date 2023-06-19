Медведев и сёстры Андреевы получили британские визы для участия в Уимблдоне
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«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона — Мирра и Эрика Андреевы — получили британские визы (ура, подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и едут на Уимблдон. Сёстры начнут с квалификации — причём уже не по уайлд-кард, а попали по рейтингу», — написала Соловьёва в своём Telegram-канале.
Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что Уимблдон разыграет рекордный призовой фонд в истории турнира.