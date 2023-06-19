Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Николсона назвал фейком информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»

Короткая ссылка
Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию, что его клиент может продолжить карьеру в «Галатасарае».
Агент Николсона назвал фейком информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»
  • Gettyimages.ru

«Шамар может перейти в «Галатасарай»? Это фейк», — цитирует Протегу Sport24.

По информации журналиста Эрдала Бозкурта, в услугах форварда заинтересован «Галатасарай». Клуб в ближайшее время сделает официальное предложение.

Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить