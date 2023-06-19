Агент Николсона назвал фейком информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»
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«Шамар может перейти в «Галатасарай»? Это фейк», — цитирует Протегу Sport24.
По информации журналиста Эрдала Бозкурта, в услугах форварда заинтересован «Галатасарай». Клуб в ближайшее время сделает официальное предложение.
Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.