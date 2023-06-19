Куртуа не явился на тренировку сборной Бельгии из-за того, что капитанскую повязку доверили Лукаку
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По информации The Sun, это связано с тем, что голкипера не назначили капитаном команды в матче с Австрией (1:1). В отсутствие Кевина де Брёйне капитанскую повязку получил Ромелу Лукаку.
После игры Куртуа в раздевалке поссорился со своими партнёрами по сборной. Доменико Тедеско хотел сделать вратаря капитаном в матче с Эстонией, но игрок, скорее всего, пропустит встречу.
Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.