Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Куртуа не явился на тренировку сборной Бельгии из-за того, что капитанскую повязку доверили Лукаку

Короткая ссылка
Вратарь Тибо Куртуа пропустил тренировку сборной Бельгии перед матчем квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Эстонии.
Куртуа не явился на тренировку сборной Бельгии из-за того, что капитанскую повязку доверили Лукаку
  • Gettyimages.ru

По информации The Sun, это связано с тем, что голкипера не назначили капитаном команды в матче с Австрией (1:1). В отсутствие Кевина де Брёйне капитанскую повязку получил Ромелу Лукаку.

После игры Куртуа в раздевалке поссорился со своими партнёрами по сборной. Доменико Тедеско хотел сделать вратаря капитаном в матче с Эстонией, но игрок, скорее всего, пропустит встречу.

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить