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Романо: Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии

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Нападающий Ромелу Лукаку решил продолжить карьеру в Европе, несмотря на предложение из Саудовской Аравии.
Романо: Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок решил отложить поездку в саудовский чемпионат. Он пока не готов прекратить выступления на высшем уровне в Европе.

Лукаку в сезоне-2022/23 в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром».

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