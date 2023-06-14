Goal: Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре».

По информации Goal, бельгиец уже отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с клубом. Игрок получил предложение о двухлетнем контракте с зарплатой €25 млн за сезон.

Лукаку в сезоне-2022/23 в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой он вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов.