Metro: Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Как сообщает Metro, фанаты массово оставляли расистские комментарии под постами Лукаку в социальных сетях, в которых называли футболиста «чёрной обезьяной».

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что команда заслуживала большего в финале Лиги чемпионов.