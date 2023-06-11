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Metro: Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Metro: Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metro, фанаты массово оставляли расистские комментарии под постами Лукаку в социальных сетях, в которых называли футболиста «чёрной обезьяной».

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что команда заслуживала большего в финале Лиги чемпионов.

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