Азар: я отдыхал два-три года, у меня ещё есть немного энергии

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар высказался о своём будущем.

«Моё будущее? Честно говоря, я ещё не знаю. После трёх сложных лет я просто хочу провести время с семьёй, поехать в отпуск, как и все. Я всё ещё чувствую себя способным играть на профессиональном уровне. Я отдыхал два или три года, у меня всё ещё есть немного энергии», — цитирует Азара RTBF.

Контракт игрока с клубом действовал до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению контракта.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.

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