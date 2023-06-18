Мать Мбаппе ответила фанату, желающему увидеть игрока в «Реале»

Файза Ламари, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, дала понять, что форвард планирует остаться в парижском клубе на следующий сезон.

Мать игрока присутствовала на матче Франции и Гибралтара. В перерыве к ней подошёл болельщик и сказал, что хотел бы увидеть Мбаппе в «Реале».

«Париж, Париж, Париж», — с улыбкой ответила Ламари.

12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го.