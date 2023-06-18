Масалитин: конкуренция Чалову просто необходима

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какие позиции клубу надо улучшить в летнее трансферное окно.

«Ну, с вопросом по Мойзесу разобрались. Вратарская линия не вызывает опасений. Естественно, что в середину надо более креативного и с пасом игрока. Само собой, нужен нападающий. Конкуренция Чалову просто необходима. Три-четыре игрока в целом, думаю, не помешали бы», — цитирует Масалитина Rusfootball.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Под руководством Владимира Федотова армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.