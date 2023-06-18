Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Масалитин: конкуренция Чалову просто необходима

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какие позиции клубу надо улучшить в летнее трансферное окно.
Масалитин: конкуренция Чалову просто необходима
  • РИА Новости

«Ну, с вопросом по Мойзесу разобрались. Вратарская линия не вызывает опасений. Естественно, что в середину надо более креативного и с пасом игрока. Само собой, нужен нападающий. Конкуренция Чалову просто необходима. Три-четыре игрока в целом, думаю, не помешали бы», — цитирует Масалитина Rusfootball.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Под руководством Владимира Федотова армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить