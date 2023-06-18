Мамаев: будет смешно, если я решу вернуться в футбол

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о возможном возобновлении карьеры.

«Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться. Не будет ли такого предложения, которое заставит вернуться? Ой, ну так тяжело говорить», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

11 февраля игрок объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента.

Полузащитник выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Мамаев за карьеру провёл 427 матчей во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 44 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае».