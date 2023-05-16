Футболист Павел Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Российский футболист Павел Мамаев, а также команда из звёзд и других граждан примут участие в новом реалити-шоу «Выжить в Дубае». Ведущими проекта станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае» состоится на телеканале ТНТ. В каждом выпуске участники будут соревноваться за право жить в дорогом отеле, проигравших отправят выживать в пустыню, а победитель проекта получит приз — 10 млн рублей. Первым участником станет футболист Павел Мамаев, сообщает пресс-служба телеканала.

«Согласился участвовать в этом шоу исключительно из спортивного интереса, ведь основная идея проекта всё же соревновательная: одна команда конкурирует с другой. Я понимал, что физически готов к такому спортивному проекту: я тренируюсь каждый день. Да и с точки зрения проживания в пустыне я был уверен в себе. Ожидания полностью оправдались: были очень интересные испытания, мне очень понравился коллектив, в котором я находился. Хотя некоторые участники, конечно, пытались провоцировать и плести интриги, но мне кажется, что это не очень получилось», — поделился впечатлениями спортсмен.

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